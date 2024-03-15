Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

6 марта стало известно, что только 14 процентов малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. По данным НАФИ и «ПСБ Аналитики», в 2023 году большинство компаний покупали уже ввезенные в страну товары, находили поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств или начинали самостоятельное производство.