Производитель водки «Пять озер» начал переговоры о поиске инвестора

Бренды оцениваются исходя из объема вложенных в их продвижение средств за все время, долю на рынке и уровень дистрибуции, говорит основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. При этом Кауфман обращает внимание на то, что в стоимость бренда нельзя закладывать будущие тренды рынка, так как не факт, что новый собственник сможет сохранить позиции торговой марки, которые она достигла благодаря активностям, проводившимся прежним владельцем и прошедшим рыночные условия. Кроме того, приобретая водочные бренды, необходимо учитывать усиливающуюся конкуренцию, повышение акцизов и увеличение стоимости комплектующих, а также то, что на русскую водку за рубежом наложены определенные санкции и возможности для экспорта сильно ограничены.