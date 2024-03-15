Приток средств населения в банки побил рекорд

При этом в феврале россияне снова стали активно класть деньги на депозиты, выяснили «Известия». Средства физлиц в Сбере за февраль увеличились на 2,3% и достигли 34,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе банка. Прирост составил около 770 млрд рублей. В ВТБ объем портфеля депозитов увеличился на 240 млрд рублей — это в пять раз больше, чем в предыдущем месяце. В Банке «Дом.рф» объем сбережений за два месяца 2024 года поднялся на 20%, причем в феврале рост ускорился более чем в полтора раза, уточнили в пресс-службе организации. В ПСБ также фиксируют существенный прирост средств на вкладах в прошлом месяце.