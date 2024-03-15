Правительство направит 7 млрд рублей на зерновые интервенции

По словам премьера, это позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленности, а также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Мишустин обратил внимание, что рекордные урожаи за два предыдущих года влияют на внутреннюю конъюнктуру и на мировой рынок.