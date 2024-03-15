По словам премьера, это позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленности, а также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Мишустин обратил внимание, что рекордные урожаи за два предыдущих года влияют на внутреннюю конъюнктуру и на мировой рынок.
Правительство направит 7 млрд рублей на зерновые интервенции
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство в 2024 году выделит дополнительно семь миллиардов рублей на увеличение запасов зерна в государственном интервенционном фонде. Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем на два миллиона тонн.