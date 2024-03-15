Polymetal, слияние «Тинькофф» и Росбанка, отчет Совкомбанка: дайджест

Акции Polymetal.
Совет директоров Poliymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна, следует из пресс-релиза компании по предварительным результатам за 2023 год.
«На сегодняшний день компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость», — сообщил в пресс-релизе старший независимый директор без исполнительных полномочий Евгений Коноваленко.
Совет директоров Polymetal пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае этого года, дивиденды за 2023 год не объявлялись, также говорится в сообщении компании.
Ранее глава Polymetal Виталий Несис говорил, что Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года, но решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил вторую сессию подряд снижением. По итогам торгов 14 марта российский индикатор потерял 0,71%, закрывшись на уровне 3297 пунктов.
«При этом внешний фон был достаточно благоприятным за счет активного роста нефтяных цен. Однако это не помогло нашему рынку удержаться от продолжения нисходящего движения, которое стартовало вчера от новых двухлетних вершин», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В целом за два дня индекс Мосбиржи потерял 1,07%.
По его мнению, относительная слабость рынка может быть обусловлена возросшей геополитической неопределенностью и соответствующими рисками. «Вероятно, на таком фоне осторожность покупателей и активизация все большего количества желающих зафиксировать прибыль около многомесячных максимумов приводит к развитию более глубокой нисходящей коррекции», — отметил Дмитрий Бабин.
«Опубликованные в среду вечером данные по инфляции, которая в феврале ускорилась до 7,7% в годовом выражении с 7,4% в январе, не способствовали позитивным настроениям», — так прокомментировала динамику торгов аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.
На следующей неделе Банк России примет решение по уровню ключевой процентной ставки. «Мы не ожидаем ее понижения, полагая, что регулятор будет выбирать между повышением ставки и ее сохранением на неизменном уровне», — спрогнозировала Буйлакова.
Индекс Мосбиржи откатился к верхней границе коридора, в котором он торговался семь месяцев. Сейчас область 3275−3290 пунктов выступает важной поддержкой, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Если она удержится, то сформируется классический сигнал подтверждения трендового роста. Среднесрочные ожидания положительные, а просадка — повод для покупок, заключил он.
Дивиденды ММК
Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината может обсудить дивиденды на заседании в апреле. Об этом в ходе эфира на проекте Market Power заявила директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель.
По ее словам, в ММК активно обсуждается выплата дивидендов. «Существует вероятность, что в конце апреля на заседании СД появится ясность», — сказала она.
По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», ММК может последовать примеру «Северстали», которая в феврале анонсировала дивиденды, впервые за два года решив распределить выплаты среди акционеров (₽191,51 на акцию).
Последний раз совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в феврале 2022 года в размере ₽3,55 на одну акцию. Но позже, как и «Северсталь» и НЛМК, отменил рекомендации. В 2022 году компания также решила не распределять прибыль среди акционеров.
В БКС полагают, что ММК в течение 2024 года может выплатить ₽6−7 на акцию, что даст дивдоходность 10−12%.
«Исходя из дивидендной политики, металлург за 2023 год может направить на выплату как минимум 100% от свободного денежного потока (FCF) — ₽2,75 на акцию, что соответствует доходности 5% по текущим котировкам», — спрогнозировал инвестиционный аналитик «Альфа Инвестиций» Алексей Дмитриев. Он допустил, что если ММК распределит дивиденды за 2022 год, то общая дивидендная доходность может превысить 15%, но предупредил, что намерения активно инвестировать могут удержать компанию от высоких выплат.
После выхода новости 14 марта акции ММК резко выросли, в моменте прибавив 2,95%, до ₽56,09 за бумагу против ₽54,485 до начала роста. Однако затем цена скорретировалась. По итогам торгов акции ММК подешевели на 0,39%, до ₽54,94.
«ТКС Холдинг» и Росбанк
В четверг по «ТКС Холдинг» пришло сразу несколько новостей. Компания представила сильные финансовые результаты по МСФО по итогам четвертого квартала 2023 года, сообщив, в частности, о росте чистой прибыли в два раза по сравнению с предыдущим годом, до ₽20,7 млрд, а также объявила байбэк на 2024 год в 10% от уставного капитала.
Мосбиржа сообщила о том, что 18 марта начнутся торги акциями «ТКС Холдинг» на площадке. Торги расписками TCS были приостановлены в середине февраля из-за редомициляции. Позднее сообщение о начале торгов 18 марта также пришло от СПБ Биржи.
Однако главной новостью стала планируемая интеграция Росбанка в «ТКС Холдинг», которую предполагается провести через размещение дополнительных акций.
На этом фоне акции Росбанка стали абсолютными лидерами роста на российском рынке. Котировки взлетели на 22,08%, до ₽129,4 за бумагу, после чего Мосбиржа провела по акциям банка дискретный аукцион. Торговую сессию акции Росбанка закрыли на том же уровне — ₽129,4 — просто потому, что в стакане не нашлось продавцов. Все заявки были выставлены на покупку.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что все новости позитивны для «ТКС Холдинга», «так что в понедельник не должно быть ожидаемого многими снижения из-за навеса продавцов из внешнего контура». Он полагает, что котировки, наоборот, способны вырасти.
Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев считает, что оценить размер навеса достаточно сложно, однако новости о потенциальном байбэке и слиянии двух банков смогут нивелировать просадку, которая возможна за счет продаж со стороны инвесторов. «Существенного снижения котировок “ТКС Холдинга” после возобновления торгов мы не ждем. Прогнозы по росту акций и росту бизнеса позитивные», — рассказал эксперт.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 марта.
СК «Росгосстрах»: дивиденды — ₽0,00410062. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 1,23%.
TSMC: дивиденды — $0,437307. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,31%.
Корпоративные события
Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год. В «Альфа-Инвестициях» полагают, что менеджмент банка может рекомендовать дивиденды в размере 30% от чистой прибыли — ₽1,1 на акцию, из которых ₽0,25 уже были выплачены ранее. Доходность в таком случае составит 4,4%.
Polymetal: Предварительные финансовые результаты за 2023 год.
ЛСР: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
НОВАТЭК: общее собрание акционеров. В повестке — утверждение дивидендов по итогам 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽44,09 на акацию.
Другие важные события
С 15 по 17 марта пройдут выборы президента России.
США: промышленное производство, февраль — 16:15 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, март — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3297 (-0,71%).
Индекс РТС: 1133,12 (-0,81%).
S&P 500: 5150,48 (-0,29%).
Dow Jones Industrial Average: 38 905,66 (-0,35%).
NASDAQ Composite: 16 128,53 (-0,34%).