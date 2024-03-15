Polymetal, слияние «Тинькофф» и Росбанка, отчет Совкомбанка: дайджест

«Исходя из дивидендной политики, металлург за 2023 год может направить на выплату как минимум 100% от свободного денежного потока (FCF) — ₽2,75 на акцию, что соответствует доходности 5% по текущим котировкам», — спрогнозировал инвестиционный аналитик «Альфа Инвестиций» Алексей Дмитриев. Он допустил, что если ММК распределит дивиденды за 2022 год, то общая дивидендная доходность может превысить 15%, но предупредил, что намерения активно инвестировать могут удержать компанию от высоких выплат.