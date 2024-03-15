Обзор ситуации на рынках нефти и валюты

Нефть
Нефть Brent за неделю показала значительный рост и поднялась выше уровня $83 за баррель.
Котировки продолжили рост на фоне неожиданного снижения запасов нефти в Штатах. По данным Минэнерго США, запасы за неделю снизились на 1,536 млн баррелей при ожидании роста на 0,9 млн баррелей, что дало позитивный сигнал. Это может говорить о начале восстановления спроса в США, одном из крупнейших потребителей нефтепродуктов в мире.
При этом прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, опубликованные на неделе, носили скорее позитивный характер. Оба ведомства прогнозируют сохранение стабильного спроса на энергоносители в ближайшие годы. Даже такой скептик в плане прогнозов по спросу как МЭА поднял свою цифру по году на 0,11 млн б/с до 1,3 млн б/с (наиболее оптимистичный прогноз — у ОПЕК, +2,25 млн б/с).
Подтолкнуть цены вверх может также рост оптимизма в отношении снижения ставки американским регулятором. Ожидания, что ФРС перейдет к снижению процентной ставки в этом году сохраняются.
Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть цены ближе к верхней границе ожидаемого диапазона на текущий год в $80−90/бар.
На следующей неделе ожидается статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США.
Рубль
Российская валюта на неделе снизилась и торгуется вблизи отметки 91,5 по отношению к доллару США.
Российская валюта снижалась вопреки росту нефти. Против рубля сыграло резкое укрепление доллара США, которое перебило оптимизм от роста нефти.
Индекс доллара на неделе резко укрепился на фоне слабых данных по инфляции в США.
В целом, валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку рынку продолжат оказывать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров и рост цен на российскую нефть.
В краткосрочной перспективе ожидаем котировки в диапазоне 90−93 рублей за доллар США.
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