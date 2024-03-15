Обзор ситуации на рынках нефти и валюты

При этом прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, опубликованные на неделе, носили скорее позитивный характер. Оба ведомства прогнозируют сохранение стабильного спроса на энергоносители в ближайшие годы. Даже такой скептик в плане прогнозов по спросу как МЭА поднял свою цифру по году на 0,11 млн б/с до 1,3 млн б/с (наиболее оптимистичный прогноз — у ОПЕК, +2,25 млн б/с).