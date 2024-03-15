Объем банковского кредитования в КНР упал более чем втрое после рекордного роста

В январе кредитование в юанях увеличилось почти до пяти триллионов по сравнению с 1,17 триллиона в декабре, что стало максимумом для соответствующей статистики, ведущейся с 2004 года. В среднем объемы выдачи кредитов в КНР в 2023 году составляли около 1,9 триллиона юаней с совокупным объемом в 22,75 триллиона, писало Reuters.