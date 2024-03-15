Нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд

Первичное размещение акций Saudi Aramco на Саудовской фондовой бирже прошло в 2019 году и тогда стало крупнейшим в истории фондовых рынков. План листинга изначально предполагал продажу 5% акций компании на сумму до $100 млрд, но международные инвесторы настороженно отнеслись к вопросам управления и цене акций, по которым компания была оценена в $1,7 трлн. В итоге на IPO, проведенном в Саудовской Аравии, было размещено 1,5% акций компании на сумму $29,4 млрд.