Нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд в рамках вторичного предложения акций на бирже, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Власти Саудовской Аравии ведут переговоры о привлечении крупнейших банков Уолл-стрит для вторичного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco.
Одним из основных андеррайтеров размещения может стать инвестиционный банк JPMorgan Chase. Также королевство может привлечь к размещению Bank of America и Morgan Stanley. По данным издания, над размещением уже работают Citigroup, Goldman Sachs и HSBC. Финансовым консультантом стал Moelis & Co.
По словам источников, окончательный состав консультантов все еще может измениться. Никаких окончательных решений о сроках продажи или количестве акций, которые предложит компания, принято не было.
Первичное размещение акций Saudi Aramco на Саудовской фондовой бирже прошло в 2019 году и тогда стало крупнейшим в истории фондовых рынков. План листинга изначально предполагал продажу 5% акций компании на сумму до $100 млрд, но международные инвесторы настороженно отнеслись к вопросам управления и цене акций, по которым компания была оценена в $1,7 трлн. В итоге на IPO, проведенном в Саудовской Аравии, было размещено 1,5% акций компании на сумму $29,4 млрд.
Saudi Aramco не раз рассматривала возможность нового размещения акций. В феврале 2022 года топ-менеджеры нефтяного гиганта провели переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже дополнительных акций на Саудовской фондовой бирже на сумму до $50 млрд. В сентябре 2023 года The Wall Street Journal писала, что нефтяная компания вновь рассматривает возможность дополнительной продажи акций на бирже.
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 году составила $121,27 млрд. Это на 24,8% ниже, чем в 2022 году. Падение показателей в компании объяснили снижением цен на сырую нефть и объемов реализации, а также снижением рентабельности переработки и химикатов.