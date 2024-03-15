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Названа зарплата, ради которой россияне готовы отказаться от отпуска на 3 года

Больше половины россиян (53%) готовы отказаться от отпуска на три года ради работы с желанной зарплатой. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
Источник: Российская газета

Средняя желаемая зарплата разнится от региона к региону, но в среднем составляет 496 тысяч рублей в месяц. При этом респонденты из Санкт-Петербурга готовы трудится без отпусков за 482 тыс. руб. в месяц, в то время как москвичи называют сумму в 506 тыс. руб.

Жители Новосибирска называют сумму скромнее — 475 тыс. руб. Опрошенные из Нижнего Новгорода указывают зарплату в 350 тысяч рублей, а респондентам из Свердловской области было бы достаточно зарплаты в 311 тыс. руб., чтобы работать три года без отпусков.

Однако 47% респондентов считают, что не существует такой суммы, ради которой они бы отказались от отпусков на столь длительный срок.

Ранее в Минтруде назвали читателям «РГ» причину для законного продления отпуска. Так, если на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, то он автоматически продлевается на количество таких дней. В ведомстве пояснили, что нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска.