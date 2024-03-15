Названа зарплата, ради которой россияне готовы отказаться от отпуска на 3 года

Средняя желаемая зарплата разнится от региона к региону, но в среднем составляет 496 тысяч рублей в месяц. При этом респонденты из Санкт-Петербурга готовы трудится без отпусков за 482 тыс. руб. в месяц, в то время как москвичи называют сумму в 506 тыс. руб.
Жители Новосибирска называют сумму скромнее — 475 тыс. руб. Опрошенные из Нижнего Новгорода указывают зарплату в 350 тысяч рублей, а респондентам из Свердловской области было бы достаточно зарплаты в 311 тыс. руб., чтобы работать три года без отпусков.
Однако 47% респондентов считают, что не существует такой суммы, ради которой они бы отказались от отпусков на столь длительный срок.
Ранее в Минтруде назвали читателям «РГ» причину для законного продления отпуска. Так, если на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, то он автоматически продлевается на количество таких дней. В ведомстве пояснили, что нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска.