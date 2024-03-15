Названа зарплата, ради которой россияне готовы отказаться от отпуска на 3 года

Средняя желаемая зарплата разнится от региона к региону, но в среднем составляет 496 тысяч рублей в месяц. При этом респонденты из Санкт-Петербурга готовы трудится без отпусков за 482 тыс. руб. в месяц, в то время как москвичи называют сумму в 506 тыс. руб.