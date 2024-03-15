На рынок товарного факторинга выйдут новые игроки

Рынок товарного факторинга (ABL) может расшириться в этом году, сообщает «Коммерсантъ». До конца 2024 года инструмент начнет предлагать Ингосстрах-банк. О работе над продуктом также рассказали в «РСХБ Факторинге».
Как отмечает издание, сейчас ABL-финансирование предлагают только три крупных компании, «ВТБ Факторинг», «СберФакторинг» и ПСБ, а также небольшая «Топком Финанс». Текущий объем рынка оценивается участниками в 20−50 млрд рублей.
При товарном факторинге финансовая компания приобретает или берет в залог физические активы клиента, которые затем передаются их поставщику или потребителю. Получатель активов пользуется отсрочкой. Когда она истекает, он должен заплатить факторинговой фирме за товар.
В будущем сегмент может вырасти до «триллионов рублей» и сравняться с объемом классического факторинга, оценивает гендиректор «ВТБ Факторинга» Игорь Внуков. Весной 2021 года бывший гендиректор компании Антон Мусатов сообщил, что в долгосрочной перспективе объем товарного фаткоринга может достигнуть 8−10 трлн рублей.
По оценке Внукова, 80% ABL-финансирования сейчас приходится на автомобильную отрасль. Также в ПСБ предлагают инструмент для нефтетрейдеров и тестируют продукт на рынках недвижимости и зерна, рассказал управляющий директор по факторингу ПСБ Иннокентий Воловик. Ингосстрах-банк планирует использовать товарный факторинг в работе с торговыми компаниями, а также дилерами спецтехники, сообщил предправления банка Станислав Даныш.
Собеседники «Коммерсанта» при этом отметили сложность ABL-финансирования. В частности, для работы в сементе нужно проводить детальный анализ активов клиентов, отметил гендиректор «РСХБ Факторинга» Михаил Яценко.