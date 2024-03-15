На рынок товарного факторинга выйдут новые игроки

По оценке Внукова, 80% ABL-финансирования сейчас приходится на автомобильную отрасль. Также в ПСБ предлагают инструмент для нефтетрейдеров и тестируют продукт на рынках недвижимости и зерна, рассказал управляющий директор по факторингу ПСБ Иннокентий Воловик. Ингосстрах-банк планирует использовать товарный факторинг в работе с торговыми компаниями, а также дилерами спецтехники, сообщил предправления банка Станислав Даныш.