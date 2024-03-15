Мосбиржа увеличит количество акций на вечерних торгах еще на 14 инструментов

Московская биржа с 18 марта 2024 года добавит на вечерние торги еще 14 акций, следует из сообщения торговой площадки. Таким образом, в период проведения вечерних торгов на фондовом рынке инвесторам станут доступны более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации и биржевые фонды.
Так, среди новых 14 инструментов:
обыкновенные акции компании «Инарктика; обыкновенные и привилегированные акции “Башнефти”; обыкновенные акции “ЭЛ5-Энерго”; обыкновенные акции “Яковлев”; обыкновенные акции КАМАЗ; обыкновенные акции “Распадская”; обыкновенные акции “Соллерс”; обыкновенные акции ТГК-1; обыкновенные акции компании “Объединенная авиастроительная корпорация” (ОАК); обыкновенные акции компании “Объединенная вагонная компания” (ОВК); обыкновенные акции “Корпорации ВСМПО-АВИСМА”; обыкновенные акции холдинга “ВУШ”; привилегированные акции “Ростелекома”.
Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ). Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года. В середине 2023 года представитель Мосбиржи отмечал, что торговая площадка хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на ранее акций бумагами, которые не входят в индекс Мосбиржи.