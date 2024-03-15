Мосбиржа увеличит количество акций на вечерних торгах еще на 14 инструментов

Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ). Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года. В середине 2023 года представитель Мосбиржи отмечал, что торговая площадка хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на ранее акций бумагами, которые не входят в индекс Мосбиржи.