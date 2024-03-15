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Курс евро превышал 101 рубль впервые в 2024 году

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) превышал 101 ₽ впервые с 28 декабря 2023 года. По данным на 17:19, валюта торговалась за 101,02 ₽ (+1,23%).
Источник: Reuters

К 17:34 рост замедлился, курс евро составлял 100,98 ₽ Между тем курс доллар к этому времени вырос до 92,63 ₽ (+0,91%), курс юаня — до 12,82 ₽ (+0,12%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро начал свой рост с 15 февраля, превысив 99 ₽ на Мосбирже. 7 марта Банк России продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Согласно ограничениям, до указанной даты можно снимать не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро.