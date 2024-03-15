Курс евро превышал 101 рубль впервые в 2024 году

Курс евро начал свой рост с 15 февраля, превысив 99 ₽ на Мосбирже. 7 марта Банк России продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Согласно ограничениям, до указанной даты можно снимать не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро.