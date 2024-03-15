Курс доллара на Мосбирже вырос выше 92 рублей впервые с 4 марта

Курс доллара в результате торгов на Московской бирже впервые с 4 марта превысил отметку в 92 рубля. Об этом во пятницу, 15 марта, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14:43 по московскому времени курс доллара поднялся на 0,33 пункта и составил 92,02 рубля. Кроме того, также поднялся на 51 копейку курс евро. Сейчас эта валюта составляет 100,31 рубля, следует из информации на сайте.
На курс российской валюты весной будут влиять президентские выборы и некоторые экономические процессы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Поддержать курс рубля может традиционная близость пика налоговых выплат, расширяющего предложение валюты на рынке. Однако есть факторы, которые играют против российской валюты, рассказал директор департамента операций на финансовых рынках Максим Тимошенко.
В свою очередь курс биткоина 11 марта превысил отметку в 72 тысячи долларов и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года. Экономист Денис Перепелица рассказал, как долго будет расти в цене криптовалюта.