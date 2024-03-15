Курс доллара на Мосбирже вырос выше 92 рублей впервые с 4 марта

По состоянию на 14:43 по московскому времени курс доллара поднялся на 0,33 пункта и составил 92,02 рубля. Кроме того, также поднялся на 51 копейку курс евро. Сейчас эта валюта составляет 100,31 рубля, следует из информации на сайте.