Кредитный портфель Совкомбанка за 2023 год увеличился на 36,7%, до 1,9 трлн руб

Розничный кредитный портфель Совкомбанка в 2023 году вырос на 36%, до 796 млрд рублей (в том числе, автокредиты выросли на 65%, ипотечные кредиты — на 36%); портфель корпоративных кредитов увеличился на 38% до 1,1 трлн рублей, говорится в сообщении кредитной организации по отчетности по МСФО (показатели указаны после создания резервов). На конец 2022 года суммарный кредитный портфель банка составлял 1,39 трлн рублей.
В целом, активы группы выросли на 46% и составили 3,2 трлн рублей, помимо органического роста, вклад внесла положительная переоценка портфеля ценных бумаг и покупка «крупной страховой группы» (по-видимому, речь идет о приобретении «Инлайф Страхования»).
Текущие счета и депозиты клиентов за прошлый год выросли на 48%, до 2,5 трлн рублей.
Чистый процентный доход кредитной организации вырос на 35% и составил 139 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился не столь значительно — всего на 8,1%, — до 26,8 млрд рублей.
Всего же Совкомбанк заработал за 2023 год 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Порядка 64 млрд рублей — это регулярная прибыль, 31 млрд рублей — нерегулярная часть. За 2022 год чистый убыток группы составил 18,6 млрд рублей.
Рентабельность собственного капитала (ROE) Совкомбанка за прошлый год составила 45%. Акционерный капитал вырос на 60%, до 264 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 на конец 2023 года был на уровне 12%.
Клиентская база банка составила 6,5 млн человек на конец 2023 года. У входящих в группу «Совкомбанк Лизинга» и «Совкомбанк Факторинга» портфели за год выросли на 95% и 29% соответственно. Совокупные премии «Совкомбанк Страхования» показали рост на 70%.
«В 2024 году мы рассчитываем, что существенный рост регулярной прибыли поможет нам показать абсолютный результат, сравнимый с прошлогодним рекордом. На 2025 год наш план — добиться нового рекорда за счет органического роста по всем направлениям деятельности, а также за счет синергии от приобретения “Хоум банка”», — приводятся в релизе слова председателя правления группы Дмитрия Гусева.
О своем намерении приобрести «Хоум банка» Совкомбанк заявил в середине февраля. Сделка может завершиться до конца 2024 года после получения всех регуляторных разрешений.
В декабре прошлого года Совкомбанк провел первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже, на котором он был оценен в 230,5 млрд рублей. В результате IPO кредитная организация привлекла 11,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.