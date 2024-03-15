Как «кредитка» поможет взять ипотеку?

Кредитный рейтинг заемщика может снижаться по разным причинам. Это и просрочки по предыдущим займам, и различные микрокредиты, и невозвраты. Нулевой или минимальный рейтинг может быть у того, кто еще не брал и не выплачивал кредиты. Но если человек хочет брать крупный заем, например ипотеку, ему нужно сделать все, чтобы убедить банк в своей добропорядочности и кредитоспособности.