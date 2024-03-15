Как «кредитка» поможет взять ипотеку?

У каждого клиента банка есть свой кредитный рейтинг. Но если он низкий, то риск отказа при взятии займов многократно вырастает. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, чем здесь способна помочь кредитная карта.
Кредитный рейтинг заемщика может снижаться по разным причинам. Это и просрочки по предыдущим займам, и различные микрокредиты, и невозвраты. Нулевой или минимальный рейтинг может быть у того, кто еще не брал и не выплачивал кредиты. Но если человек хочет брать крупный заем, например ипотеку, ему нужно сделать все, чтобы убедить банк в своей добропорядочности и кредитоспособности.
«Здесь может выручить кредитная карта: человеку стоит оформить ее, разумно ею пользоваться и не допускать просрочек по платежам. Использовать “кредитку” нужно не меньше трех месяцев и дольше. Затем советую заказать на сайте Объединенного кредитного бюро отчет по кредитной истории и проверить, как изменился кредитный рейтинг. Если он находится в салатовой и зеленой зоне, можно подавать заявку на кредит. Если в желтой и красной — лучше продолжить формировать обновленную кредитную историю», — пояснил брокер.