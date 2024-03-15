Кабмин предложил беззаявительный порядок льгот по части налогов для многодетных

Законопроект предусматривает:
1. Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам для многодетных семей. Они будут получать их автоматически.
2. Возможность вкладчиков уменьшить выплаты налога на проценты по «длинным» банковским вкладам, открытым более чем на год. Необлагаемый лимит станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока.
3. Отмену подачи «нулевой» упрощенной отчетности, если деятельность предприятием не велась.
4. Расширение круга компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, что избавит их от дополнительных проверок, ошибок и доначислений. Также снизится планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком, — со 100 до 80 миллионов рублей, и до 800 миллионов — по годовому обороту и стоимости активов.