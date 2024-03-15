Кабмин предложил беззаявительный порядок льгот по части налогов для многодетных

4. Расширение круга компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, что избавит их от дополнительных проверок, ошибок и доначислений. Также снизится планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком, — со 100 до 80 миллионов рублей, и до 800 миллионов — по годовому обороту и стоимости активов.