«Ингосстрах» запустил общий полис страхования туриста и его турагента

Представитель «Ингосстраха» рассказал «Коммерсанту», что в среднем полис стоит около 4,5−5,5% от страховой суммы. Страховая же сумма равна стоимости туристической поездки, приобретенной у турагента. Если говорить о средней стоимости по стране, то это около 150−160 тыс. руб. за тур, но в крупных городах средняя сумма может быть практически в два раза выше, уточнила руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы СК Ольга Орлова.