«Ингосстрах» запустил общий полис страхования туриста и его турагента

Страховая компания (СК) «Ингосстрах» объявила о запуске нового продукта, который страхует риски отмены поездки не только для туристов, но и для самих туристических агентов. Согласно условиям страхового договора клиент может вернуть полную сумму, потраченную на поездку, а агенты не будут терять комиссию, если гражданин не смог поехать в путешествие из-за страхового случая.
Страховка распространяется как на поездки по России, так и выезды за рубеж. Классические страховые полисы покрывают только риски туристов и не учитывают комиссию агентов.
Представитель «Ингосстраха» рассказал «Коммерсанту», что в среднем полис стоит около 4,5−5,5% от страховой суммы. Страховая же сумма равна стоимости туристической поездки, приобретенной у турагента. Если говорить о средней стоимости по стране, то это около 150−160 тыс. руб. за тур, но в крупных городах средняя сумма может быть практически в два раза выше, уточнила руководитель направления отдела продаж и развития клиентской базы СК Ольга Орлова.