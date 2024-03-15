Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

ВСТО представляет собой сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6 процента), поставляемый на восток с месторождений Восточной Сибири. По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки российского сырья. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей, хотя во второй половине 2022-го находились на уровне в 60 тысяч баррелей.