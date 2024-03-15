Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

ВСТО представляет собой сорт нефти с низким содержанием серы (менее 0,6 процента), поставляемый на восток с месторождений Восточной Сибири. По итогам 2023 года Индия стала одним из крупнейших закупщиков этой марки российского сырья. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей, хотя во второй половине 2022-го находились на уровне в 60 тысяч баррелей.
До этого импортеры из азиатской страны резко снизили закупки другого премиального сорта нефти из РФ — Sokol. Подобная динамика была во многом связана с разногласиями в расчетах за нефть. Кроме того, индийские покупатели также опасались попасть под вторичные санкции западных стран после ужесточения контроля за соблюдением механизма потолка цен на российскую нефть.
Однако после двухмесячного перерыва в закупках в середине февраля ситуация изменилась. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские покупатели нашли способ расплатиться за премиальное российское сырье и стали использовать в двусторонних расчетах дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).