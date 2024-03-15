Экс-гендиректор ФКБС стал руководителем службы текущего банковского надзора ЦБ

Новым руководителем службы текущего банковского надзора Центробанка стал Александр Лунёв, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на приказ председательницы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
В 2023 году Лунёв занимал должность замдиректора департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями. Ранее, в 2020—2023 годах он был гендиректором управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, который производит докапитализацию несостоятельных банков. Всего Лунёв проработал в регуляторе десять лет.
Прошлый руководитель службы, Богдан Шабля, в феврале возглавил департамент финмониторинга и валютного контроля. Его заместитель, Арсений Шарлай, исполнял обязанности главы службы почти полтора месяца.
Служба текущего банковского контроля занимается постоянным надзором за всеми кредитными организациями, кроме системно значимых банков, и банковскими группами.
В августе 2017 года ЦБ впервые применил новый механизм санации через УК ФКБС к банку «ФК Открытие». Этот механизм предполагает вхождение в капитал кредитной организации и оздоровление ее силами самого регулятора — без участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и рыночных инвесторов. По мысли ЦБ, этот механизм должен было удешевить процедуру санации. В сентябре 2017 года именно через механизм ФКБС началась санация Бинбанка, а в декабре — Промсвязьбанка.