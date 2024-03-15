Экс-гендиректор ФКБС стал руководителем службы текущего банковского надзора ЦБ

В августе 2017 года ЦБ впервые применил новый механизм санации через УК ФКБС к банку «ФК Открытие». Этот механизм предполагает вхождение в капитал кредитной организации и оздоровление ее силами самого регулятора — без участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и рыночных инвесторов. По мысли ЦБ, этот механизм должен было удешевить процедуру санации. В сентябре 2017 года именно через механизм ФКБС началась санация Бинбанка, а в декабре — Промсвязьбанка.