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Чистая прибыль «Русала» за 2023 год сократилась в 6,4 раза

Чистая прибыль объединенной компании «Русал» (MOEX: RUAL) по МСФО за 2023 года снизилась в 6,4 раза, до $282 млн, передают агентства ТАСС и «РИА Новости». Скорректированная EBITDA за прошлый год снизилась на 61,2%, $786 млн.
Источник: Reuters

Согласно отчету компании, продажи «Русала» выросли по итогам 2023 года на 6,6%, до 4,16 млн тонн. Скорректированная прибыль снизилась на 90%, до $73 млн.

За отчетный период производство алюминия в «Русале» выросло на 0,3%, составив 3,85 млн тонн. Производство бокситов увеличилось на 8,6%, до 13,38 млн тонн, глинозема — снизилось на 13,8%, до 5,13 млн тонн.

«Русал» — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Выручка компании за 2022 год составила $13,97 млрд, а чистая прибыль — $1,79 млрд.