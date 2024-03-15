Чистая прибыль «Русала» за 2023 год сократилась в 6,4 раза

Чистая прибыль объединенной компании «Русал» (MOEX: RUAL) по МСФО за 2023 года снизилась в 6,4 раза, до $282 млн, передают агентства ТАСС и «РИА Новости». Скорректированная EBITDA за прошлый год снизилась на 61,2%, $786 млн.