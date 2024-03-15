Чистая прибыль «Русала» за 2023 год сократилась в 6,4 раза

Согласно отчету компании, продажи «Русала» выросли по итогам 2023 года на 6,6%, до 4,16 млн тонн. Скорректированная прибыль снизилась на 90%, до $73 млн.
За отчетный период производство алюминия в «Русале» выросло на 0,3%, составив 3,85 млн тонн. Производство бокситов увеличилось на 8,6%, до 13,38 млн тонн, глинозема — снизилось на 13,8%, до 5,13 млн тонн.
«Русал» — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Выручка компании за 2022 год составила $13,97 млрд, а чистая прибыль — $1,79 млрд.