Bloomberg назвал мексиканское песо самой прибыльной валютой 2024 года

Там также отмечается, что возможная победа на осенних выборах в США Дональда Трампа, которая в 2016 году нанесла песо самый большой урон за два десятилетия на фоне опасений разрыва соглашения о свободной торговле с Мексикой, в этот раз не несет таких угроз, поскольку речь во время предвыборной кампании идет об усилении торговой войны с Китаем. Она в свою очередь может привести к увеличению инвестиций в соседнюю Мексику.