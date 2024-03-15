АСВ выплатило вкладчикам Киви-банка 3,26 млрд рублей

«Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) выплатила с 29 февраля вкладчикам Киви-банка 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков — физических и юридических лиц», — отмечается в сообщении.