Акции ретейлера LPP упали на 24% после обвинения в продолжении бизнеса в России

По его данным, расследование было подготовлено американской инвестиционно-исследовательской компанией Hindenburg Research и опубликовано 15 марта. Согласно ему, в декабре 2023 года Hindenburg направила «тайных покупателей» в магазины в Москве и Санкт-Петербурге компании Far East Services, которой ныне принадлежит российский бизнес польского ретейлера.
Отмечается, что LPP S. A. готовит ответ на расследование американской компании.
В июле 2022 года польский ретейлер продал 95% акций своей российской «дочки» зарегистрированной в ОАЭ компании Far East Services. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP S. A., а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании. Позже магазины, принадлежащие LPP, стали открываться в российских торговых центрах, но под новыми названиями — RE, Cr, M, XC и «Син».
В конце марта 2022 года концерн LPP Group закрыл свои последние магазины в России. Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в страну, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.