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Акции ретейлера LPP упали на 24% после обвинения в продолжении бизнеса в России

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Акции польского концерна LPP S. A., владеющего брендами одежды Reserved, Cropp и Sinsay, упали на 24% после публикации расследования о якобы продолжении конгломератом бизнеса в РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Источник: AP 2023

По его данным, расследование было подготовлено американской инвестиционно-исследовательской компанией Hindenburg Research и опубликовано 15 марта. Согласно ему, в декабре 2023 года Hindenburg направила «тайных покупателей» в магазины в Москве и Санкт-Петербурге компании Far East Services, которой ныне принадлежит российский бизнес польского ретейлера.

В отчете отмечается, что почти вся одежда, которую они нашли и сфотографировали, имела «идентичный дизайн и расцветку с осенне-зимними коллекциями в онлайн-каталогах LPP в Польше».

Отмечается, что LPP S. A. готовит ответ на расследование американской компании.

В июле 2022 года польский ретейлер продал 95% акций своей российской «дочки» зарегистрированной в ОАЭ компании Far East Services. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP S. A., а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании. Позже магазины, принадлежащие LPP, стали открываться в российских торговых центрах, но под новыми названиями — RE, Cr, M, XC и «Син».

В конце марта 2022 года концерн LPP Group закрыл свои последние магазины в России. Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в страну, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.