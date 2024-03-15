Акции ретейлера LPP упали на 24% после обвинения в продолжении бизнеса в России

В июле 2022 года польский ретейлер продал 95% акций своей российской «дочки» зарегистрированной в ОАЭ компании Far East Services. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP S. A., а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании. Позже магазины, принадлежащие LPP, стали открываться в российских торговых центрах, но под новыми названиями — RE, Cr, M, XC и «Син».