Акции разработчика ПО для дизайнеров Adobe упали на расширенных торгах почти на 11%

Акции Adobe упали на 10,96% на расширенных торгах 14 марта — с $570,45 за акцию при закрытии биржи до $507,95 за бумагу на постмаркете. Производитель программного обеспечения для дизайна опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал финансового года, но прогноз компании по выручке на второй квартал оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит, передает CNBC.
Adobe прогнозирует прибыль во втором финансовом квартале в размере $4,35—4,40 на акцию на скорректированной основе при выручке в $5,25—5,30 млрд. Середина диапазона предполагает рост на 9%, отмечает CNBC. Аналитики, опрошенные LSEG (ранее Refinitiv), прогнозировали прибыль на акцию в размере $4,38 и выручку в $5,31 млрд. Без учета последнего спада на постмаркете акции Adobe снизились в 2024 году на 4%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 8% за тот же период.
Согласно заявлению компании, в отчетном квартале она получила прибыль на акцию $4,48 против $4,38 ожидавшихся аналитиками, опрошенными LSEG. Квартальная выручка составила $5,18 млрд против $5,14 млрд по прогнозу аналитиков. Выручка Adobe выросла на 11% в годовом исчислении за квартал, закончившийся 1 марта. Чистая прибыль снизилась до $620 млн, или $1,36 на акцию. В том же квартале 2023 года она составил $1,25 млрд, или $2,71 на акцию. Компания заявила, что выделяет $25 млрд на обратный выкуп акций.
Компания выплатила Figma комиссию за расторжение контракта в $1 млрд. Adobe анонсировала раннюю версию своего помощника с искусственным интеллектом для приложений Reader и Acrobat. В ходе телефонной конференции о финансовых итогах Дэвид Вадхвани, президент подразделения Adobe в области цифровых медиа, заявил, что компания будет сотрудничать с OpenAI в рамках проекта Sora (ИИ, генерирующий видео на основе текстового задания пользователя).
«Вы, очевидно, увидите, как мы разрабатываем нашу собственную модель. Вы увидите, как другие разрабатывают модели. Все это создает попутный ветер, потому что чем больше людей создают видеоклипы, тем больше им нужно редактировать этот контент», — сказал Вадхвани. Он добавил, что улучшения в приложении Adobe Express, Firefly Services и Acrobat assistant должны привести к увеличению годового дохода от цифровых медиа во второй половине года.
«Adobe добилась рекордной выручки в первом квартале, продемонстрировав сильную динамику в Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud», — сказал Шантану Нарайен, председатель и генеральный директор Adobe. «Мы проделали невероятную работу, используя возможности генерирующего искусственного интеллекта для внедрения новаторских решений в нашем продуктовом портфеле», — отметил он.