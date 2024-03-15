Акции разработчика ПО для дизайнеров Adobe упали на расширенных торгах почти на 11%

«Вы, очевидно, увидите, как мы разрабатываем нашу собственную модель. Вы увидите, как другие разрабатывают модели. Все это создает попутный ветер, потому что чем больше людей создают видеоклипы, тем больше им нужно редактировать этот контент», — сказал Вадхвани. Он добавил, что улучшения в приложении Adobe Express, Firefly Services и Acrobat assistant должны привести к увеличению годового дохода от цифровых медиа во второй половине года.