ВС поддержал продление рассрочки по выплате долгов граждан

Арина Балакирева оказалась должна 64,8 млн рублей своему единственному кредитору Николаю Пушкину. Женщина не выплатила долг, из-за чего Николай Пушкин в октябре 2020 года подал заявление о ее банкротстве и с его согласия в июне 2021 года Арбитражный суд Москвы утвердил план реструктуризации долга, предполагающий погашение его в рассрочку. В течение года Арина Балакирева должна была снять залог с жилого дома с участком и продать его. Однако залогодержатель имущества — Инвестторгбанк — выступил против, подав в суд, из-за чего должница не смогла исполнить поручение по продаже.