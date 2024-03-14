ВС поддержал продление рассрочки по выплате долгов граждан

Верховный суд РФ (ВС) впервые рассмотрел дело о реабилитации гражданина-должника, позволяющей избежать банкротства, передает «Коммерсант». Суд признал приоритетным право гражданина погасить долги в рамках реструктуризации вместо признания банкротом, даже если кредитор против.
Арина Балакирева оказалась должна 64,8 млн рублей своему единственному кредитору Николаю Пушкину. Женщина не выплатила долг, из-за чего Николай Пушкин в октябре 2020 года подал заявление о ее банкротстве и с его согласия в июне 2021 года Арбитражный суд Москвы утвердил план реструктуризации долга, предполагающий погашение его в рассрочку. В течение года Арина Балакирева должна была снять залог с жилого дома с участком и продать его. Однако залогодержатель имущества — Инвестторгбанк — выступил против, подав в суд, из-за чего должница не смогла исполнить поручение по продаже.
Суд продлил срок плана реструктуризации на несколько месяцев, но споры с кредитной организацией затянулись, а продлевать процедуру реструктуризации вновь суд отказался из-за возражений кредитора. В итоге план был отменен, Арину Балакиреву признали банкротом и развернули процедуру реализации имущества. Банкрот пыталась оспорить это решение, ссылаясь на «непреодолимую силу».
Апелляция с кассацией отказали, решив, что противодействие банка, не попавшего в реестр кредиторов, к таким обстоятельствам не относится. Но жалоба привлекла внимание Верховного суда, и дело передали в экономколлегию, которая поддержала доводы должницы и отменила решение о признании ее банкротом.
Коллегия подчеркнула, что план реструктуризации долгов является реабилитационной процедурой, направленной на восстановление платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами.
ВС отметил, что она «позволяет в наибольшей степени соблюсти интересы как кредиторов, так и должника», а ее положительный исход имеет «больший эффект социальной реабилитации гражданина по сравнению с процедурой реализации имущества». Поэтому «гражданин, добросовестно стремящийся к исполнению обязательств» вправе рассчитывать на использование «наиболее лояльной процедуры банкротства».
Суд вправе «независимо от согласия кредиторов утвердить экономически обоснованный план выхода из кризиса», говорится в решении коллегии. Без одобрения кредиторов суд может продлить план реструктуризации до трех лет, если гражданин докажет, что непогашение долга в срок оказалось невозможным «вследствие непреодолимой силы».
По мнению ВС, норма применима «и при любых иных обстоятельствах, когда добросовестный должник в силу объективных причин был лишен возможности» исполнить план. ВС уточнил, что «действия и поведение должника свидетельствовали о намерении погасить задолженность», перекрывавшуюся стоимостью недвижимости в разы.
Доля реабилитационных процедур в общем числе банкротных дел мала: за 2023 год лишь 675 граждан получили рассрочку в виде утвержденного плана реструктуризации долгов из 350 тысяч человек, признанных банкротами, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В 2023 году предельные сроки плана реструктуризации продлили с трех до пяти лет, а при несогласии кредиторов — с двух до трех лет.