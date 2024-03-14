В Москве удвоился за два года объем упакованной в ПИФы недвижимости

«Можно сказать, что московская коммерческая недвижимость переезжает в ПИФы. Мы увидели существенный всплеск перевода объектов в паевые инвестиционные фонды с момента начала СВО. До марта 2022 года в ПИФах на территории Москвы было 2 миллиона квадратных метров, по состоянию на 1 января 2024 года — уже 3,6 миллиона квадратных метров», — сообщил он.
По словам Пивоварчика, владельцы коммерческой недвижимости, как правило, отдают предпочтение ПИФам из соображений конфиденциальности, поскольку данные о конечных бенефициарах находящихся под управлением фондов активов не раскрываются в публичных источниках, и, кроме того, ПИФы не платят налог на прибыль (20%), а могут эти средства реинвестировать.
«Большая часть сделок по переводу активов в ПИФы связана с санкционным давлением — для некоторых физлиц приоритетным является скрыть свое владение объектом. Если раньше конфиденциальность обеспечивали через передачу актива на баланс иностранной компании, в основном кипрской, то сейчас такое владение крайне небезопасно и многие собственники коммерческой недвижимости вернули владение в Россию. Вторым этапом объекты упаковываются в ПИФ», — пояснил он.
По данным Consul Group, половина коммерческих площадей российской столицы, упакованных в ЗПИФы, приходится на бизнес-центры (1,8 миллиона квадратных метров), 18% — на торговые центры (658 тысяч квадратных метров), 5% — на склады (180 тысяч квадратных метров), 2% — на гостиницы, еще четверть — на все остальное.
Крупнейшими объектами в Москве, перешедшими в ЗПИФы с марта 2022 года, по подсчетам компании, являются торговые центры «Афимолл» (260 тысяч квадратных метров) и «Новомосковский» (117 тысяч квадратных метров), бизнес-центры AFI Square (94 тысячи «квадратов») и «Кусково» (83 тысячи «квадратов»), а также гостиница Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (31 тысяча «квадратов»).
Первенство среди ЗПИФов по объему московской коммерческой недвижимости в своем портфеле держат структуры ВТБ, «Дом.РФ» и Газпромбанка, добавил Пивоварчик.