В Москве удвоился за два года объем упакованной в ПИФы недвижимости

«Можно сказать, что московская коммерческая недвижимость переезжает в ПИФы. Мы увидели существенный всплеск перевода объектов в паевые инвестиционные фонды с момента начала СВО. До марта 2022 года в ПИФах на территории Москвы было 2 миллиона квадратных метров, по состоянию на 1 января 2024 года — уже 3,6 миллиона квадратных метров», — сообщил он.