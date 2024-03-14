В ЦБ заявили, что средняя ключевая ставка на ближайшие три года составит около 10%

«В ближайшие три года средняя ключевая ставка — это не 16% [как сейчас], это около 10%, даже меньше. И здесь корректнее рассуждать, так как деньги берутся на длительный период, особенно если мы говорим про инвестиции и расширение производства», — сказал Ганган.