В ЦБ заявили, что средняя ключевая ставка на ближайшие три года составит около 10%

«В ближайшие три года средняя ключевая ставка — это не 16% [как сейчас], это около 10%, даже меньше. И здесь корректнее рассуждать, так как деньги берутся на длительный период, особенно если мы говорим про инвестиции и расширение производства», — сказал Ганган.
По его словам, в конечном итоге повышение ключевой ставки до 16% позволяет довольно оперативно снизить инфляционное давление. Это в свою очередь дает возможность быстрее снижать ключевую ставку. Ганган подчеркнул, что предприятия должны принимать во внимание не ставку в данный момент, а средний показатель на весь период инвестиций.