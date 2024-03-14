Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ заявили, что средняя ключевая ставка на ближайшие три года составит около 10%

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ на ближайшие три года составит примерно 10%. Об этом заявил на проходящей в Новосибирске коммуникационной сессии Банка России и бизнеса первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики финансовой организации Андрей Ганган.
Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшие три года средняя ключевая ставка — это не 16% [как сейчас], это около 10%, даже меньше. И здесь корректнее рассуждать, так как деньги берутся на длительный период, особенно если мы говорим про инвестиции и расширение производства», — сказал Ганган.

По его словам, в конечном итоге повышение ключевой ставки до 16% позволяет довольно оперативно снизить инфляционное давление. Это в свою очередь дает возможность быстрее снижать ключевую ставку. Ганган подчеркнул, что предприятия должны принимать во внимание не ставку в данный момент, а средний показатель на весь период инвестиций.