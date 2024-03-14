«Тинькофф» и Росбанк сохранят бренды и лицензии при объединении в группу

Тинькофф Банк был основан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым, который в феврале 2024 года был признан Минюстом иноагентом. Сам Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф Банка и передал свои акции TCS Group в семейный траст еще в первой половине 2020 года на фоне налоговых претензий США и борьбы с лейкемией. Весной 2022 года семья Тинькова продала акции TCS Group (к тому моменту траст владел долей 35%) компании «Интеррос» Владимира Потанина. Сделка была проведена на фоне санкций Великобритании в отношении Тинькова и его высказываний против спецоперации. В ноябре 2022 года Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф», но признал, что он принадлежит кредитной организации, об этом же говорили и в самом банке. «Тинькофф» еще в апреле 2022 года думал над сменой названия, но в итоге не стал этого делать.