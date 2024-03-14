Рубль на грани очередной волны ослабления

Китайский юань (CNY/RUB) торгуется к рублю в небольшом плюсе, как и американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем несет ощутимые потери, увеличив у нас до 5,6% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).