Рубль на грани очередной волны ослабления

Рубль на старте торгов резко подешевел, приблизившись к двухнедельным минимумам, которые были установлены вчера. После быстрого восстановления произошла еще одна просадка, но в начале основной сессии рубль перешел к активному укреплению, отыграв почти все дневные потери.
Во второй половине торгов рубль возобновил нисходящую динамику. Правда, к текущему моменту он сумел вернуться в символический плюс к бивалютной корзине. Тем не менее эта краткосрочная консолидация образовалась после волны ослабления, поэтому выход из подобной формации обычно происходит в сторону продолжения предшествовавшей ей тенденции.
Ключевыми факторами ослабления рубля остаются вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитики и санкций, а также в целом ухудшение геополитической обстановки. В то же время жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и повышенные требования к экспортерам по продаже валютной выручки будут сдерживать курс рубля от более быстрого снижения.
Китайский юань (CNY/RUB) торгуется к рублю в небольшом плюсе, как и американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем несет ощутимые потери, увеличив у нас до 5,6% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей динамики. Индекс гособлигаций RGBI снижается восьмую сессию подряд, вновь переписав двухлетний минимум.
Не помогли котировкам ОФЗ и вчерашние данные Росстата, который зафиксировал нулевую инфляцию на последней отчетной неделе. Это увеличило вероятность более мягкого решения или соответствующих сигналов Банка России по итогам заседания в следующую пятницу.
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