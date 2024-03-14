Reuters: Россия в феврале сократила морской экспорт нефтепродуктов на 1,5%

Экспорт нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос в феврале на 11,4% в посуточном выражении, до 5,89 млн т. Через арктические порты Архангельск и Мурманск поставки упали на 33,9%, до 113,9 тыс. т. Южные порты Азовского и Черного морей сократили перевалку на 18,8%, до 3,27 млн т. Основное снижение пришлось на порт Туапсе — на 55,4%, до 435 тыс. т. Дальневосточные морские порты РФ увеличили экспорт на 8,8%, до 679,1 тыс. т.
Российские НПЗ в первые два месяца останавливали работу из-за поломок оборудования и внешних атак. Среди них — Туапсинский НПЗ «Роснефти», комплекс НОВАТЭКа в Усть-Луге и Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. НОВАТЭК восстановил переработку спустя три недели после пожара, 11 февраля, Туапсинский НПЗ не возобновил производство. Нижегородский НПЗ вновь подвергся атаке в марте. Кроме того, в марте был атакован Рязанский НПЗ «Роснефти».
Опрошенные Reuters трейдеры считают, что атаки на НПЗ приведут к дальнейшему сокращению экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с 1 марта в РФ действует запрет на экспорт бензинов сроком на полгода с рядом исключений.