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Reuters: Россия в феврале сократила морской экспорт нефтепродуктов на 1,5%

Экспорт нефтепродуктов из России через морские порты в феврале составил 9,9 млн т, передает Reuters данные отраслевых источников и своих расчетов. Показатель сократился в феврале на 1,5% к январю. Агентство отмечает, что в первые два месяца 2024 года в России была полностью или частично остановлена работа нескольких нефтеперерабатывающих заводов.
Источник: РИА "Новости"

Экспорт нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос в феврале на 11,4% в посуточном выражении, до 5,89 млн т. Через арктические порты Архангельск и Мурманск поставки упали на 33,9%, до 113,9 тыс. т. Южные порты Азовского и Черного морей сократили перевалку на 18,8%, до 3,27 млн т. Основное снижение пришлось на порт Туапсе — на 55,4%, до 435 тыс. т. Дальневосточные морские порты РФ увеличили экспорт на 8,8%, до 679,1 тыс. т.

Российские НПЗ в первые два месяца останавливали работу из-за поломок оборудования и внешних атак. Среди них — Туапсинский НПЗ «Роснефти», комплекс НОВАТЭКа в Усть-Луге и Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. НОВАТЭК восстановил переработку спустя три недели после пожара, 11 февраля, Туапсинский НПЗ не возобновил производство. Нижегородский НПЗ вновь подвергся атаке в марте. Кроме того, в марте был атакован Рязанский НПЗ «Роснефти».

Опрошенные Reuters трейдеры считают, что атаки на НПЗ приведут к дальнейшему сокращению экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с 1 марта в РФ действует запрет на экспорт бензинов сроком на полгода с рядом исключений.