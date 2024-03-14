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Решетников поручил пересмотреть требования к «звездности» гостиниц

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Задача Росаккредитации — пересмотреть процедуру классификации российских гостиниц и требования к ним, а также интегрировать реестр отелей с платформами бронирования в интернете, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Источник: Reuters

«Нужны качественные, безопасные гостиницы и отели, в том числе новые, и нам нужно повышать доверие к номерному фонду и тем “звездам”, которые отели получают. И в этой связи задача службы: пересмотреть процедуру классификации и требования к гостиницам. Дальше нужно обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам. Очевидно, что надо с ними работать, и поэтапно эти требования повышать в ответ на запрос наших граждан», — сказал Решетников в ходе заседания коллегии Росаккредитации.

Глава Минэкономразвития также поручил Росаккредитации «посчитать» все средства размещения и включить их в реестр классифицированных объектов. «На основе этого мы будем привязывать все инструменты: от статистического учета, заканчивая налоговыми льготами», — пояснил он.

«И, конечно, важно обеспечить наличие доступных сервисов для получения достоверной информации о гостиницах для жителей и гостей нашей страны. Интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию, — так как это сделано при интеграции декларации по товарам с маркетплейсами», — добавил министр.

Решетников также поручил Росаккредитации внедрить новые требования к организациям-классификаторам отелей и к экспертам.