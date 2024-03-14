Решетников поручил пересмотреть требования к «звездности» гостиниц

«Нужны качественные, безопасные гостиницы и отели, в том числе новые, и нам нужно повышать доверие к номерному фонду и тем “звездам”, которые отели получают. И в этой связи задача службы: пересмотреть процедуру классификации и требования к гостиницам. Дальше нужно обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам. Очевидно, что надо с ними работать, и поэтапно эти требования повышать в ответ на запрос наших граждан», — сказал Решетников в ходе заседания коллегии Росаккредитации.