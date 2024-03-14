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Путин: экономика России за январь выросла на 4,6%

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны за январь вырос на 4,6%. По его словам, к 2030 году Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира при условии сохранения устойчивого роста ВВП не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%. Также президент отметил, что за первую неделю марта инфляция оказалась нулевой.
Источник: Пресс-служба Президента России

«Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года. Если в чем-то ошибаюсь, коллеги поправят, но сами тенденции, которые сейчас наблюдаем, дают основания полагать, что планы, предложенные в рамках Послания Федеральному Собранию, вполне реализуемые», — сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

В связи с этим президент поручил правительству «немедленно» приступить к реализации национальных проектов, анонсированных во время послания — «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». До конца апреля, заявил господин Путин, члены правительства должны определить основные подходы подготовки нацпроектов.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 2,3%. Из прогноза ЦБ от начала февраля следует, что регулятор ожидает роста ВВП на 1,4%. По итогам первого квартала, рост ВВП, согласно прогнозу ЦБ, составит 4,3%.