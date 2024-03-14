Путин: экономика России за январь выросла на 4,6%

«Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года. Если в чем-то ошибаюсь, коллеги поправят, но сами тенденции, которые сейчас наблюдаем, дают основания полагать, что планы, предложенные в рамках Послания Федеральному Собранию, вполне реализуемые», — сказал господин Путин на совещании с членами правительства.