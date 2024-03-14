Положительное сальдо внешней торговли РФ снизилось в январе на 21,5%

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (50,2%), продукцию химической промышленности (19,5%), продовольственные товары и сырье для их производства (13%), текстильные изделия и обувь (7,6%), металлы и изделия из них (6,4%), минеральные продукты (1,7%).