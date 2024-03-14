Положительное сальдо внешней торговли РФ снизилось в январе на 21,5%

Экспорт РФ за указанный период снизился на 14,2%, до $28,7 млрд, импорт за отчетный период сократился на 10,6% — до $20 млрд. Таким образом, товарооборот РФ за январь сократился на 12,8% до $48,7 млрд.
Ключевыми торговыми партнерами России в январе стали страны Азии, на которые пришлось 74% товарооборота.
В экспорте преобладали минеральные продукты (61,2%), металлы и изделия из них (14,8%), продовольственные товары и сырье для их производства (10,4%), продукция химической промышленности (6,2%), машины, оборудование и другие товары (4,5%), лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия (2,4%).
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (50,2%), продукцию химической промышленности (19,5%), продовольственные товары и сырье для их производства (13%), текстильные изделия и обувь (7,6%), металлы и изделия из них (6,4%), минеральные продукты (1,7%).