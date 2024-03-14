Ozon с апреля введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов

«Если у партнера есть новые точки, сбор для него может быть в размере 1 рубля за пункт. Если предприниматель откроет новый пункт, он также сможет снизить размер сбора для своей сети», — привели пример в компании. Максимальный уровень агентского вознаграждения останется на уровне 5% от оборота, минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора составит 3% от оборота точки. Дополнительные источники заработка партнеров сбор не затрагивает.