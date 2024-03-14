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Ozon с апреля введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon с апреля текущего года введет сервисный сбор для партнеров — владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon. Для начинающих предпринимателей этот сбор составит лишь 1 рубль в месяц за пункт.
Источник: РИА "Новости"

«С апреля 2024 года Ozon введет сервисный сбор для партнеров — владельцев пунктов выдачи — он пойдет на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи и так далее. Небольших и начинающих предпринимателей Ozon поддержит — для них сбор будет составлять всего 1 рубль в месяц за пункт», — рассказали в компании.

При расчете размера сбора будут учитываться плотность населения в городе, где находится ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта, а также другие факторы. Данная методика, как указали в ретейлере, позволяет, с одной стороны, не делать сбор чрезмерной нагрузкой для предпринимателя, с другой — учитывать все объективные факторы, влияющие на работу ПВЗ.

Предприниматели уже сейчас смогут посмотреть размер сбора для своей точки в личном кабинете приложения для партнеров. Расчет поменяется для примерно 10% наиболее «зрелых» точек. Кроме того, для таких объектов, владельцы которых много вкладываются в развитие вместе с Ozon, предусмотрены способы снизить сбор.

«Если у партнера есть новые точки, сбор для него может быть в размере 1 рубля за пункт. Если предприниматель откроет новый пункт, он также сможет снизить размер сбора для своей сети», — привели пример в компании. Максимальный уровень агентского вознаграждения останется на уровне 5% от оборота, минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора составит 3% от оборота точки. Дополнительные источники заработка партнеров сбор не затрагивает.

Гендиректор Ozon Александр Гейль, слова которого привели в компании, отметил, что сервисный сбор необходим для поддержки усилий по привлечению клиентов. «Однако мы сделали его символическим для небольших и начинающих предпринимателей, так как нам важно их поддержать. А нашим давним партнерам, которые дальше развиваются с Ozon, предложили различные способы снижения сбора», — добавил Гейль.