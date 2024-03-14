О чем говорил президент: меры поддержки семей с детьми до 2030 года

Также Путин сообщил о пролонгации до 2030 года выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей. В 2024 году на это предусмотрено 50 млрд рублей. В последующие годы суммы будут расти, и деньги у страны на это есть, отметил президент.