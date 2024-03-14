О чем говорил президент: меры поддержки семей с детьми до 2030 года

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Оно стало самым продолжительным в истории. Президент озвучил задачи, которые стоят перед парламентом и правительством и на текущий момент, и на перспективу до 2030 года.
Демография
Владимир Путин отметил важность вопроса рождаемости в стране: многодетные семьи должны стать нормой и национальным приоритетом.
«На выставке “Россия” был дан старт Году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение. И, конечно, главное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал Путин.
Бедность в многодетных семьях необходимо сократить в два раза за шесть лет — к 2030 году.
Общий уровень бедности в стране необходимо снизить до 7%. «Хочу повторить: проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности составляет более 30%», — сказал Владимир Путин.
Президент рассказал также, что в этом году будет запущен новый национальный проект «Семья».
Было объявлено о дополнительной денежной поддержке регионов, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по стране, на это выделят 75 млрд рублей в такие субъекты РФ.
«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект», — отметил он.
Ипотека
В ходе послания Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для семей с детьми до 2030 года. Он поручил сохранить ее базовые параметры.
Также Путин сообщил о пролонгации до 2030 года выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей. В 2024 году на это предусмотрено 50 млрд рублей. В последующие годы суммы будут расти, и деньги у страны на это есть, отметил президент.
Маткапитал и налоговые вычеты
До 2030 года будет и другая важная мера поддержки семей при рождении детей: программа материнского капитала.
Кроме того, президент предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка, до 2,8 тысячи рублей в месяц. На третьего и последующих детей — повысить сумму вычета до 6 тысяч рублей в месяц.
«В семьях, где растут много детей, — много и забот. И у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем», — подчеркнул он.
ЗАРПЛАТЫ.
Еще одной задачей для правительства станет увеличение МРОТ: к 2030 году его размер должен достичь 35 тысяч рублей в месяц (в настоящее время минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 19 242 рубля).
«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч», — пояснил он.
Как разрабатываются идеи
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