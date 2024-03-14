Nikkei: банк Японии обсудит повышение учетной ставки на фоне рекордного роста зарплат

Однако уже сейчас известно, что многие крупнейшие японские корпорации, на которые при обсуждении увеличения зарплат ориентируются более мелкие фирмы, согласились с требованиями профсоюзов о повышении окладов сотрудников и в некоторых случаях объявили о намерении поднять их даже больше, чем запрашивалось.