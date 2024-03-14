НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с манипуляциями

Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала критерии для выявления сделок, имеющих признаки манипулирования рынком, сообщается на сайте ассоциации. Пороговые значения критериев определены на основании доступных статистических данных.
Критерии содержат рекомендации в части выявления потенциально нестандартных сделок, в том числе, с определением пороговых значений для таких практик, как:
однонаправленное существенное изменение цен, не обусловленное корпоративными событиями или новостным фоном; искусственное формирование стоимости финансового инструмента, совершенное группой лиц по предварительному сговору; формирование ложного спроса или предложения участником торгов посредством выставления крупной заявки или серии мелких заявок без намерения их исполнения, в том числе недобросовестные практики «Spoofing», «Layering», «Momentum ignition» недобросовестное выполнение обязательств маркет-мейкера с целью получения вознаграждения; формирование ложного спроса или предложения участником торгов посредством совершения сделок в противоположных направлениях по договоренности или по аффилированным счетам — «Wash-trading»; совершение сделок по сговору, ведущее к существенному изменению цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами.
«Критерии разработаны в целях оказания методологической помощи членам НАУФОР и исполнения ими требований законодательства и нормативных требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, в части выявления потенциально нестандартных операций для юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов», — отмечает ассоциация.