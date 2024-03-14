НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с манипуляциями

однонаправленное существенное изменение цен, не обусловленное корпоративными событиями или новостным фоном; искусственное формирование стоимости финансового инструмента, совершенное группой лиц по предварительному сговору; формирование ложного спроса или предложения участником торгов посредством выставления крупной заявки или серии мелких заявок без намерения их исполнения, в том числе недобросовестные практики «Spoofing», «Layering», «Momentum ignition» недобросовестное выполнение обязательств маркет-мейкера с целью получения вознаграждения; формирование ложного спроса или предложения участником торгов посредством совершения сделок в противоположных направлениях по договоренности или по аффилированным счетам — «Wash-trading»; совершение сделок по сговору, ведущее к существенному изменению цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами.