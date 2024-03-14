Минэнерго США закупит 3,25 млн баррелей нефти для стратегического резерва на август

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 356,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.