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Минэнерго США закупит 3,25 млн баррелей нефти для стратегического резерва на август

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США оформило закупку 3,25 млн баррелей нефти с поставкой в августе на сумму $251,6 млн для восполнения стратегического резерва. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.
Источник: Reuters

Согласно документу, «по состоянию на 13 марта 2024 года были заключены следующие контракты на покупку 3,25 млн баррелей нефти на общую сумму $251 640 750». 1,05 млн баррелей топлива поставит корпорация ExxonMobil, 1,2 млн баррелей — Macquarie Commodities Trading US и 1 млн баррелей — компания Sunoco Partners Marketing & Terminals.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 356,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.