Минэнерго США закупит 3,25 млн баррелей нефти для стратегического резерва на август

Согласно документу, «по состоянию на 13 марта 2024 года были заключены следующие контракты на покупку 3,25 млн баррелей нефти на общую сумму $251 640 750». 1,05 млн баррелей топлива поставит корпорация ExxonMobil, 1,2 млн баррелей — Macquarie Commodities Trading US и 1 млн баррелей — компания Sunoco Partners Marketing & Terminals.
Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.
Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 356,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.