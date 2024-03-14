Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%

В публикации отмечается, что основная часть этой суммы (около 8,4 трлн рублей) пришлась на ценные бумаги, еще порядка 0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
В ЦБ подчеркнули, что рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений.
Также выросло число физлиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны.
До этого адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты.
По словам Данилова, речь может идти о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью.