Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%

Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году вырос, средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.