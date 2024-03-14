ИКАР: экспорт пшеницы из РФ в новом сезоне может составить 50 млн тонн

Рылько подчеркнул, что 93 млн т собранной пшеницы — это предварительный прогноз. «Даже 93 млн т — это очень много. Это нам опять гарантирует близкий к рекордному экспорт пшеницы, то, чего все ждут от нас, весь мир — 50 млн т», — сказал он на VIII отраслевой конференции «Растениеводство России» в Москве (цитата по ТАСС).
Помимо этого он отметил, что общий объем зерна в 2024 году составит 147 млн т. Рылько подчеркнул, что объем зерна может быть больше, так как признаков для неурожая нет ни в одном зернопроизводящем регионе России.
В 2023 году объем урожая зерна в России составил 143 млн т, с учетом новых регионов — 147 млн т. В 2022-м был установлен рекорд по валовому сбору зерна — 157,7 млн т. Предыдущий рекорд был в 2017 году — тогда в России было собрано 135,5 млн т зерна, в том числе 86 млн тонн пшеницы.
В начале января в рейтинге крупнейших экспортеров зерна сменился лидер. По итогам первой половины сезона верхнюю строчку по отгрузкам с 6,3 млн т заняла «Грейн Гейтс», возглавляемая бывшим топ-менеджером «Деметра-Холдинга», тогда как на результатах опустившегося на второе место ТД «Риф» сказалась неблагоприятная погода в порту Кавказ.