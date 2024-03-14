ИКАР: экспорт пшеницы из РФ в новом сезоне может составить 50 млн тонн

Рылько подчеркнул, что 93 млн т собранной пшеницы — это предварительный прогноз. «Даже 93 млн т — это очень много. Это нам опять гарантирует близкий к рекордному экспорт пшеницы, то, чего все ждут от нас, весь мир — 50 млн т», — сказал он на VIII отраслевой конференции «Растениеводство России» в Москве (цитата по ТАСС).