Госдума хочет ограничить предельную долю выплат в бюджет при банкротстве

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” был внесен в Госдуму 18 января 2024 года. Он направлен на “на урегулирование вопросов, связанных с очередностью удовлетворения требований об уплате налогов и иных обязательных платежей в деле о банкротстве, в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечение баланса частных и публичных интересов”, — следует из пояснительной записки к законопроекту. Его создание велось на основе постановления Конституционного суда, которые постановил, что правомерная уплата налога на прибыль компаний, ставших банкротами, должна погашаться в приоритетном порядке, а не после погашения всех остальных долгов.