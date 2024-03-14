Госдума хочет ограничить предельную долю выплат в бюджет при банкротстве

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил ограничить предельную долю залоговой выручки, направляемую в бюджет, следует из заключения комитета. Депутаты рассматривали текущую версию законопроекта о расширении перечня погашаемых банкротом налогов за счет продажи залога и оказались не согласны с рядом новаций.
«Законопроект нивелирует ценность залога как института гражданского права, обеспечивающего эффективное функционирование финансовой и инвестиционной систем и фактически переносит налоговое бремя с должника на залогового кредитора. Исключение приоритета залоговых кредиторов повлечет негативные экономические последствия для всего рынка кредитования», — говорится в документе.
Так, по мнению депутатов комитета, расширение перечня может спровоцировать банки увеличить стоимость кредита соразмерно уровню возможных рисков, а также начать формировать повышенные резервы и повышать требования к потенциальным заемщикам. Вследствие чего произойдет удорожание денежных средств экономики на фоне снижения объемов кредитования, за счет которого уменьшатся и поступления в бюджетные системы страны.
Также комитет Госдумы выступил против инициативы об оплате за счет залоговой выручки восстановленного налога на добавленную стоимость (НДС), который «никаким образом не связан с расходами на обеспечение сохранности предмета залога и его реализацией на торгах». Поэтому комитет призвал рассмотреть вопрос о целесообразности такого способа оплаты.
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” был внесен в Госдуму 18 января 2024 года. Он направлен на “на урегулирование вопросов, связанных с очередностью удовлетворения требований об уплате налогов и иных обязательных платежей в деле о банкротстве, в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечение баланса частных и публичных интересов”, — следует из пояснительной записки к законопроекту. Его создание велось на основе постановления Конституционного суда, которые постановил, что правомерная уплата налога на прибыль компаний, ставших банкротами, должна погашаться в приоритетном порядке, а не после погашения всех остальных долгов.