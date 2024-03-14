Газпромбанк предупредил о появлении в AppStore нового фейкового приложения банка

«В последнее время участились случаи появления мошеннических приложений с символикой и логотипом, схожими с айдентикой Газпромбанка. В этот раз выявили приложение под названием “G as Pro”. Оно не имеет к нам никакого отношения. Мы уже направили соответствующее обращение в AppStore», — сказано в сообщении.