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«Газпром нефть» в 2023 году нарастила выручку по МСФО на 3,2%

Чистая прибыль снизилась на 14,7%
Источник: Freepik

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Газпром нефть» нарастила выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году на 3,2%, до 3,52 трлн рублей. Чистая прибыль, которая причитается акционерам, год к году снизилась на 14,7%, до 641 млрд рублей, сообщает компания. Показатель скорректированная EBITDA составил 1,319 трлн рублей.

«Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки», — сообщила компания.