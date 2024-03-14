«Газпром нефть» в 2023 году нарастила выручку по МСФО на 3,2%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Газпром нефть» нарастила выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году на 3,2%, до 3,52 трлн рублей. Чистая прибыль, которая причитается акционерам, год к году снизилась на 14,7%, до 641 млрд рублей, сообщает компания. Показатель скорректированная EBITDA составил 1,319 трлн рублей.