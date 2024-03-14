Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть ценностей вернули в республику в 1935 и 1956 годах. В 2003-м страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.