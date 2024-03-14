Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой «Тинькофф»

«Можно ожидать, что в сделке по покупке Росбанка “Тинькофф” цена будет находиться в диапазоне 80−100% капитала. На конец прошлого года капитал Росбанка по МСФО составил 226,25 миллиарда рублей», — сказал он.
Ранее в четверг «ТКС Холдинг» (группа «Тинькофф») сообщил, что намерен приобрести Росбанк — для этого проведет допэмиссию акций. Потенциальная стоимость покупки не сообщалась. Согласно данным презентации «Тинькофф», в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
«Данная сделка может вывести “Тинькофф” на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции “Тинькофф” на рынке», — сказала РИА Новости старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева.
Осадчий отметил, что на рынке активизировались сделки по продаже российских банков, приобретенных резидентами у нерезидентов после начала СВО. И напомнил, что недавно Совкомбанк сообщил о сделке по покупке «Хоум банка».
«Так как и Росбанк, и “Тинькофф” принадлежат “Интерросу” Потанина, то данная сделка имеет характер консолидации бизнеса и носит технический характер», — заключил Осадчий.
Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России «Интерросу». В ноябре «Интеррос» завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания «Русфинанс», а доля группы «Интеррос» составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.