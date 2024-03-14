Экс-министр финансов США захотел купить TikTok

Он не исключил принятия законопроекта о возможном запрете TikTok.
«TikTok надо продать. Это отличный бизнес, и я планирую собрать группу, чтобы купить TikTok», — отметил он.
В середине марта кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны.
До этого президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, предполагающий запрет TikTok в стране, если документ будет одобрен Конгрессом.
8 марта комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету TikTok в США.