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Экс-министр финансов США захотел купить TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин предложил объединить инвесторов для приобретения социальной сети TikTok. Об этом он сообщила телекомпания NBC.
Источник: РИА "Новости"

Он не исключил принятия законопроекта о возможном запрете TikTok.

«TikTok надо продать. Это отличный бизнес, и я планирую собрать группу, чтобы купить TikTok», — отметил он.

В середине марта кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны.

До этого президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, предполагающий запрет TikTok в стране, если документ будет одобрен Конгрессом.

8 марта комитет палаты представителей конгресса США по торговле и энергетике единогласно утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету TikTok в США.