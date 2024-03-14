Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok

Палата представителей ранее утвердила законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать Tiktok под угрозой его блокирования, и направила инициативу на рассмотрение в сенат с одобрения администрации США.
«Я думаю, что законопроект должен быть принят, и думаю, что Tiktok должен быть продан. Это отличный бизнес, и я сколачиваю группу, чтобы купить Tiktok», — сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он занимал пост министра финансов при президенте Дональде Трампе.
Трамп в свое время подписал указ о запрете Tiktok, заставив ByteDance договариваться о продаже бизнеса американским компаниям Oracle и Target. Сделка не состоялось после того, как новый президент Джо Байден отменил инициативу предшественника. Сейчас Байден обещает подписать закон в случае его принятия конгрессом.