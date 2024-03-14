Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok

«Я думаю, что законопроект должен быть принят, и думаю, что Tiktok должен быть продан. Это отличный бизнес, и я сколачиваю группу, чтобы купить Tiktok», — сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он занимал пост министра финансов при президенте Дональде Трампе.