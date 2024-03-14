Чистая прибыль «Новабев групп» по МСФО за 2023 год упала на 4%

Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11% и достиг исторического максимума 19,3 млрд рублей, при этом рентабельность составила 16,5%, немного уступив рекордному показателю 2022 года, и вернулась ближе к целевым уровням, которые более устойчивы в среднесрочной перспективе, пояснили в «Новабев групп».