Чистая прибыль «Новабев групп» по МСФО за 2023 год упала на 4%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Новабев групп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом — до 8,1 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«Выручка увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 13%, до 43,3 млрд рублей, показатель EBITDA продемонстрировал динамику +11% и составил 19,3 млрд рублей, чистая прибыль показала незначительное снижение на 4%, до 8,1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
По данным компании, при исключении единоразовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, не связанных с обычной деятельностью, динамика чистой прибыли за 2023 год положительная.
Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов из сегмента премиум и выше в России, фокус на дальнейшем развитии премиального импортного портфеля, а также укрепление позиций собственной розничной сети «Винлаб», общий объем продаж которой возрос на 35%. Масштаб сети увеличился на 23%.
Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11% и достиг исторического максимума 19,3 млрд рублей, при этом рентабельность составила 16,5%, немного уступив рекордному показателю 2022 года, и вернулась ближе к целевым уровням, которые более устойчивы в среднесрочной перспективе, пояснили в «Новабев групп».
Чистый долг компании в 2023 году увеличился на 29%, до 32,1 млрд рублей, преимущественно из-за задолженности по арендным платежам, что объясняется количественным ростом сети «Винлаб».
О компании
Novabev Group (ПАО «Новабев групп») — российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «Винлаб».
Ключевые собственные бренды — суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Мягков» и «Архангельская», коньяк «Золотой резерв», виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.