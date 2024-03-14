ЦБ поддержал запуск жилищных депозитов

Согласно проекту закона, вкладчик будет иметь возможность, но не обязательство, взять ипотеку в той же кредитной организации, где у него открыт жилищный вклад. Однако клиент может перевести деньги и в другой банк. Кредитные организации, в свою очередь, вправе отказать в открытии депозита в случае излишней долговой нагрузки вкладчика или же наличия у него просроченной задолженности на сумму от 30 тысяч рублей.