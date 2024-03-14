ЦБ поддержал запуск жилищных депозитов

Банк России одобрил инициативу по запуску жилищных вкладов в России, пишут «Известия» со ссылкой на регулятора. Правительство также поддержало законопроект и в начале недели подготовило положительный отзыв, отмечает источник издания.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года группой депутатов. Жилищный депозит позволит накопить первоначальный взнос по ипотеке, средства вкладчиков можно будет направить исключительно на приобретение недвижимости. Такие депозиты будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а минимальный срок вклада составит от года. Ставка по этому вкладу может оказаться чуть выше стандартных.
Согласно проекту закона, вкладчик будет иметь возможность, но не обязательство, взять ипотеку в той же кредитной организации, где у него открыт жилищный вклад. Однако клиент может перевести деньги и в другой банк. Кредитные организации, в свою очередь, вправе отказать в открытии депозита в случае излишней долговой нагрузки вкладчика или же наличия у него просроченной задолженности на сумму от 30 тысяч рублей.
Вкладчиком по договору жилищных сбережений может являться только физическое лицо. Средства на вклад можно вносить и в пользу третьего лица. Проценты по договору жилищных сбережений начисляются ежегодно и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты, при этом проценты выплачиваются в конце срока действия договора либо при направлении денежных средств на оплату улучшения жилищных условий вкладчика.
Жилищные вклады предварительно готовы запустить в банке «ДОМ.РФ», в Почта банке. В Абсолют банке разрабатывают специальный жилищный вклад — на время его действия застройщик будет держать бронь на квартиру, которую в будущем клиент планирует взять в ипотеку.