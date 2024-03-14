ЦБ дал прогноз по росту ипотечного портфеля по итогам 2024 года

В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект».
«Если мы говорим про рынок ипотеки, как один из важных источников роста строительной отрасли и спроса на продукцию отрасли, то на этот год наш прогноз 7−12%», — сказал он.
По словам Гангана, уже сейчас видно, что, несмотря на существующие денежно-кредитные условия, кредитный ипотечный портфель не снизился.
«Он продолжает расти даже в рыночном сегменте… А льготные (выдача ипотечных кредитов в рамках льготной ипотеки — ред.) продолжают расти темпами даже выше, чем в прошлом году. Поэтому в целом по итогам года, да, мы ожидаем замедление (роста — ред.) ипотечного портфеля, но не его падение. Это вполне такие здоровые темпы роста 7−12%», — сказал представитель ЦБ.
Банк России ранее сообщал, что ждет существенного снижения темпов роста ипотеки в текущем году — до показателя в интервале от 7 до 12%. При этом в прошлом году ипотечный портфель российских банков вырос на рекордные 34,5% — до 18,2 триллиона рублей и в основном это произошло благодаря льготным программам, сообщал зимой ЦБ.