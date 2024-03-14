ЦБ дал прогноз по росту ипотечного портфеля по итогам 2024 года

«Он продолжает расти даже в рыночном сегменте… А льготные (выдача ипотечных кредитов в рамках льготной ипотеки — ред.) продолжают расти темпами даже выше, чем в прошлом году. Поэтому в целом по итогам года, да, мы ожидаем замедление (роста — ред.) ипотечного портфеля, но не его падение. Это вполне такие здоровые темпы роста 7−12%», — сказал представитель ЦБ.